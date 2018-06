Düren - Meister-Klarinettist Engelbert Wrobel kehrt zurück

Düren.

Sein Auftritt bei „Düren Summer Brass“ an diesem Wochenende ist für Engelbert Wrobel ein echtes Heimspiel. Schließlich ist der bekannte Jazzklarinettist im Nideggener Stadtteil Abenden geboren, hat – nach einem kurzen Intermezzo auf dem Stiftischen Gymnasium – am Wirteltor-Gymnasium sein Abitur gemacht und an der Dürener Musikschule in der Klasse von Josif Lukenic den Grundstein für seine außergewöhnliche musikalische Karriere gelegt.