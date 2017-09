Düren.

Nicht mal mehr ein schönes Eis am Strand konnten sich Lilo und Detlef Freiberger leisten, als die beiden auf ihrer Hochzeitsreise in Italien angekommen sind. Sie haben auf der dreitägigen Anreise nicht auf zu großem Fuß gelebt, nein: Das Auto hat so viele Probleme gemacht, dass die Kosten für die Reparaturen das Budget aufgebraucht haben.