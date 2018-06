Düren - Mehrere betrunkene Radfahrer in Unfälle verwickelt

Düren. Gleich drei Unfälle mit alkoholisierten Fahrradfahrern nahm die Polizei am Wochenende in Düren auf. Zwei Radfahrer wurden verletzt, einer von ihnen schwer. 1,9 Promille hatte der eine, auf 2,27 Promille kam ein zweiter Radfahrer. Der dritte Unfallverursacher war zu einem Atemalkoholtest gar nicht in der Lage.

Am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr versuchte ein 56-jähriger Autofahrer aus Düren auf der Landesstraße 271 (L271) von Binsfeld in Richtung Düren einen Radfahrer auf einem Pedelec zu überholen. Nach Angaben des Autofahrers hatte das Fahrrad kein Rücklicht, sodass er dieses erst spät wahrnahm. Der Dürener gab an, seine Geschwindigkeit reduziert und mit Abstand an dem Radler vorbeigefahren zu sein. Der 41-jährige Radfahrer aus Kreuzau machte jedoch einen plötzlichen Schlenker nach link und stürzte nach links auf die Motorhaube des Autos. Von dort aus rutschte er auf den Grünstreifen. Der Kreuzauer wurde verletzt und musste mit einem herbeigerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Unfallort fiel den Beamten bei einer ersten Befragung der deutliche Alkoholgeruch auf. Ein erster Alkoholtest im Krankenhaus erbrachte einen Wert von 1,9 Promille. Der Mann verblieb dort zur stationären Behandlung. An dem Pkw und dem Pedelec entstand ein Schaden von etwa 6500 Euro.

Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer zu, der kurz nach 21 Uhr von Autofahrern auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 56 (B56) gefunden wurde. Der 41-Jährige aus Niederzier lag in Höhe des Stadtteils Krauthausen auf dem Radweg. Aufgrund fehlender Deutschkenntnisse und seiner starken Alkoholisierung konnte er keine Angaben zum Unfallhergang machen. Einen Atemalkoholtest schaffte er ebenfalls nicht. Der Niederzierer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Bereits am Samstagabend stürzte gegen 21.30 Uhr ein 47-jähriger Dürener auf der Zollhausstraße mit seinem Rad gegen ein geparktes Auto. Verletzungen zog er sich nicht zu. An dem Pkw entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Mann räumte ein, ein Bier getrunken und einen Joint geraucht zu haben. Der Atemalkoholtest verriet jedoch, dass es offenbar nicht bei einem Bier geblieben war: 2,72 Promille zeigte das Gerät an. Auch hier waren die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines entsprechendes Ermittlungsverfahrens die Folge.