Rund 20 städtebauliche Projekte geplant

Der Masterplan sieht insgesamt rund 20 Maßnahmen vor. Insgesamt sollen öffentliche Investitionen in Höhe von 48 Millionen Euro ausgelöst werden. Für städtebauliche Maßnahmen sieht der Katalog 41,2 Millionen Euro vor, für Verkehrsinfrastrukturinvestitionen 7,1 Millionen Euro. 30 Millionen Euro werden als Landeszuschüsse erwartet, der Eigenanteil der Stadt Düren beträgt 9,2 Millionen Euro.

der Schwimmbad-Neubau im Holzbendenpark, die Umgestaltung der Schützenstraße und die Ertüchtigung des Quartiers „Südliche Bahn“. In Sachen Schützenstraße, so Stadtplaner Dr. Harald Heinz, der für den Masterplan verantwortlich zeichnet, habe man bei den Planungen „einen Durchbruch erzielt“. Unter anderem sollen dort Gastronomie und Wohnraum in.

Ist das geplante „Innovation Center“ am Südeingang des Bahnhofes. Dort soll unter anderem ein Co-Working-Space entstehen.