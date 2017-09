Düren.

Als „Stadt der kurzen Wege“ möchte die Stadtverwaltung Düren die gute Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Fahrrad weiter verbessern. So geht nach der modernen Fahrradabstellanlage am neu gestalteten Kölntorplatz jetzt auch am Wirteltorplatz eine weitere, neue überdachte Abstellanlage für Fahrräder in Betrieb. Sie wurde von Bürgermeister Paul Larue offiziell eingeweiht und zur Nutzung für alle Bürger freigegeben.