Düren.

Zum 14. Mal findet in diesem Jahr der Dürener Biermarkt statt – wie immer am Pfingstwochenende. Von Freitag, 2. Juni, bis Montag, 5. Juni, wird der Veranstalter Gerhard Suhr von der Eventagentur „Suhr auf Tour“ in Kooperation mit dem Dürener Motorsportclub wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen.