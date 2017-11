Birgel/Düren.

Behutsam taucht die vierjährige Juliana ihren Pinsel in ein Glas mit Kleister, nimmt ein Stück buntes Papier und drückt es an den Boden einer Plastikflasche. „So, das muss man ganz vorsichtig machen, damit es nicht kaputt geht“, sagt sie und blickt konzentriert auf das Werk in ihren Händen. Es ist Bastelzeit in der Kindertageseinrichtung „Li-La-Laune-Burg“ im Dürener Stadtteil Birgel.