Hürtgenwald/Monrovia.

Sechs Wochen war Margret Gieraths-Nimene in Deutschland. „Ich hatte schon nach drei Tagen Heimweh“, gesteht sie und lacht. Ihr Zuhause ist nämlich nicht in Hürtgenwald bei ihrer Schwester und Freunden, sondern in Liberia, genauer gesagt in Paynesville einem Vorort der Hauptstadt Monrovia.