Kreis Düren - Mann verletzt sich bei Löschversuch in der Silvesternacht

Mann verletzt sich bei Löschversuch in der Silvesternacht Letzte Aktualisierung: 1. Januar 2018, 13:24 Uhr

Kreis Düren. Mit einem Schrecken hat das Jahr für die Bewohner von zwei Reihenhäusern in Luchem begonnen: Nach dem Silvesterfeuerwerk hatten sich die Nachbarn schon wieder zurück in ihre Einfamilienhäuser begeben. Plötzlich gab es einen lauten Knall und die Rauchmelder in beiden Häusern schlugen Alarm.