Kleinhau.

Eine interessante Ausstellung wird derzeit im Rathaus in Kleinhau präsentiert. „Farbenspiel“ lautet der Titel, unter dem Silke Braun-Powalka eine Auswahl ihrer Werke zeigt. Für die in Eschweiler geborene und in Hürtgenwald lebende Künstlerin, die Mitte der 1990er-Jahre mit der Malerei begann, stellt ihr kreatives Hobby eine nicht austauschbare Leidenschaft dar.