Maikönigspaar: Frank Köhler und Francis Eskens feiern in Echtz

Echtz. Dass das Amt der Maikönigin irgendwann auf sie zukommt, das hatte Francis Eskens aus Stockheim schon früh geahnt. Schließlich ist ihr Partner Falk Köhler begeisterter Maijunge und als zweiter Vorsitzender der Maigesellschaft Echtz mit dem Brauchtum aufgewachsen.

„Im Januar hab ich mir dann ein Herz genommen“, verriet Köhler auf seinem Königsball auf dem Maifest an Pfingsten.

Auf der Versteigerung Anfang April gab er das höchste Gebot für seine Francis ab. Gekrönt wurde das Paar in der Mainacht. Der eigentliche Höhepunkt ihres Königsjahres stand nun am Wochenende an. Im großen Maiumzug mit acht Reitern und drei Kutschen präsentierte sich das Maipaar am Sonntag den Echtzern am Straßenrand.

Flankiert wurden sie von den Mairemmeln Nico Wirth, Fabian Pfleumer, Sven Orgeich, Kevin Kayser, Sebastian Werners und Patrick Köhler. Eine Besonderheit in diesem Jahr: In einer weiteren Kutsche saßen Kurt und Waltraut Hannes.

Ihr Jahr als Maikönig und Königin liegt in diesem Jahr genau 50 Jahre zurück. Zu diesem stolzen Ehrentag wurden sie nochmals bejubelt.