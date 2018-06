Mädchentag: Besondere Workshops und Angebote Von: km

Letzte Aktualisierung: 11. Juni 2018, 12:02 Uhr

Düren. Auch in diesem Jahr findet wieder der Dürener Mädchentag statt. Bereits zum 22. Mal werden am 12. Juli im Haus der Stadt und im Evangelischen Jugendzentrum Multikulti eine große Auswahl an Workshops und Aktivitäten besonders für Mädchen angeboten.