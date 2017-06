Düren.

Gabor Szük ist das, was man im besten Sinne einen Macher nennen kann. Einer, der anpackt, handelt, nicht einfach nur redet. „Ich wollte nie verwalten“, sagt der Geschäftsführer der Caritasträgergesellschaft West. „Ich wollte handeln.“ Am Freitag wird der 65-Jährige offiziell in den Ruhestand verabschiedet.