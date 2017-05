Lüxheimer Investor hält Verwaltung Schikane vor Von: Burkhard Giesen

Letzte Aktualisierung: 24. Mai 2017, 12:54 Uhr

Lüxheim. Im Streit zwischen der Gemeinde Vettweiß und dem Nörvenicher Investor Markus Bollig ist weiterhin keine Einigung in Sicht. Bollig, der in Lüxheim knapp 1,5 Millionen Euro investieren will, um dort mehrere Einfamilienhäuser zu errichten, vermutet, dass die Verwaltung seine Bauanträge gezielt verschleppt.