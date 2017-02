Vettweiß.

Schon vor der Beschlussfassung am Donnerstag im Vettweißer Hauptausschuss konnten Maria Hürtgen, Monika Krämer und Siegfried Will erleichtert aufatmen. Mehr als 200 Bürger aus Lüxheim hatten sich im Vorfeld der Sitzung dafür ausgesprochen, das zerstörte Muttergotteshäuschen an neuer Stelle aufbauen zu dürfen – nämlich in der kleinen Parkanlage entlang der Nikolausstraße.