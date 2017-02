Müddersheim.

Die Prunksitzung der KG „Löstige Möscheme“ aus Müddersheim hatte wieder einmal einiges zu bieten. Nicht zuletzt dürfte die Stimmung so gut gewesen sein, weil der Verein zum 46. Mal in Folge ein Dreigestirn aufbieten konnte. „Nur bei drei Vereinen in Deutschland ist das so“, erklärte KG-Vorsitzender Jürgen Otto, der sichtlich stolz auf diese Leistung war.