Düren.

Wenn nach dem Vortrag mit einem an sich ernsten Thema die Zuhörer lächelnd nach Hause gehen, dann hat der Vortragende so ziemlich alles richtig gemacht. Feinsinnig und sensibel meisterte Wolfgang Oelser aus Köln in der Marienkirche am Hoeschplatz in Düren eine solche Gratwanderung bravourös.