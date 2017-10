Lesung: Die ungeschminkten Erinnerungen eines Diplomaten

Düren. Jewgeni Schmagin war 43 Jahre im höchsten sowjetischen und russischen diplomatischen Dienst, die letzten fünf Jahre als Generalkonsul in Bonn. In seiner Biografie „Meine Botschaft: Ungeschminkte Erinnerungen eines russischen Diplomaten“ gewährt Jewgeni Schmagin, der 2015 in den Ruhestand ging, einen seltenen Einblick in den Alltag eines hochrangigen Diplomaten.

Auf Einladung von Bürgermeister Paul Larue (CDU), stellt der Autor das Buch am Montag, 23. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei vor. Der Eintritt ist frei.

Kaum ein Diplomat kennt die deutsch-russischen Brücken und Hindernisse so detailliert wie Jewgeni Schmagin. Er pflegte ein intensives Verhältnis zu Deutschland und trat maßgeblich für die Verbesserung der deutsch-russischen Beziehungen ein. Als Generalkonsul in Bonn begrüßte Jewgeni Schmagin hochrangige Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur, besuchte Hunderte Unternehmen und Städte und baute so ein einmaliges Netzwerk für die deutsch-russische Zusammenarbeit auf. Auch in der Rurstadt Düren informierte er sich über die Industrie und tauschte sich mit Paul Larue aus. Im April 2011 trug er sich in das Goldene Buch der Stadt ein.

In seinem Buch schildert er offen seine Arbeit zwischen Moskau, Bonn und Berlin. Die Schwierigkeiten und Freuden der Vermittlung zwischen den Welten bringt er in teilweise auch ironischer Sprache zum Ausdruck. Dabei beweist Schmagin vor allem eins: Kein Schatz ist kostbarer als zwischenmenschliche Beziehungen.

Bürgermeister Paul Larue wird die Lesung, die in Zusammenarbeit von Herausgeber Dr. Lutz Aengevelt, dem Droste Verlag und der Stadt Düren veranstaltet wird, eröffnen. Die Eintrittskarten gibt es im i-Punkt, Markt 6, in Düren Telefon 02421/252525.