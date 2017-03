Aufgesetzte Liköre mit Johannisbeeren oder Walnüssen aus dem Garten

Rezept für Johannisbeer-Likör: 150 g Johannisbeeren, rote oder schwarze, 150 g Zucker oder Kandis und 0,7 l Korn (38 Prozent), Zutaten aufsetzen und sechs bis acht Wochen an einem warmen Ort stehenlassen. Dann Flüssigkeit von Früchten mit einem Sieb oder Filter trennen, in dekorative Flaschen mit einem Trichter abfüllen, verschließen und ruhen lassen. Statt der Beeren können auch fünf große Juninüsse (Walnüsse) genommen werden. Der Landfrauenkreisverband Düren-Jülich hat ein „Heimat-Kochbuch“ mit Rezepten herausgegeben (Verlag Edition Limosa) – erhältlich in jeder Buchhandlung für 19,90 Euro.