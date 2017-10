Studium und Arbeit an der Uni Bonn

Studium der Agrarwissenschaften an der Uni Bonn 1984 bis 1986 und 1987 bis 1990. Abschluss als Agraringenieur 1990, Promotion 1997. 1995 bis 2000 Dozent für Agrarpolitik und ländliche Entwicklung an der Deutschen Landjugend-Akademie Bonn – seit 2000 wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik der Uni Bonn.