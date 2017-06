Düren.

Ein Spiel mit dem Material, der Farbe und den Besuchern – So präsentierte Wilfried Diesterheft-Brehme seine Kunstwerke in der Emmaus-Kapelle auf dem Evangelischen Friedhof an der Kölnstraße. Die Werke sind Teil der Reihe „Omega Blue“ und werden unter dem Titel „Wandlungen“ noch bis Anfang November in der Trauerhalle präsentiert.