Düren - Kunst und Stille mitten im allergrößten Annakirmes-Trubel

Düren.

Höher, schneller, weiter – die Dürener Annakirmes ist in diesem Jahr ein Rummel der Superlative. Aber Kirmes geht auch leise, ohne Musik, ohne Technik – ganz ohne Schnickschnack eben. Toni All aus Bayern und Jan Rywakowski aus Polen brauchen nicht viel, um die Kirmesbesucher glücklich zu machen und um ihre Kunst zu präsentieren. Den beiden Männern reichen ein Stück Papier und Kohlestifte. Rywakowski und All sind Künstler – der eine malt auf dem Rummel Karikaturen, der andere Porträts.