Vettweiß - Kulturinitiative „VettCult“ bestätigt Vorstandsspitze

Vettweiß. „VettCult“, die Kulturinitiative in der Gemeinde Vettweiß, hatte zur Jahreshauptversammlung geladen. Neben dem Rechenschafts- und Kassenbericht stand die Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung.

In ihren Ämtern wurden der Vorsitzende Bernd Blümmert, die Geschäftsführerin Monika Lövenich und Schatzmeister Karl-Heinz Hassel bestätigt. Dagmar Hofmann wurde zur Beisitzerin gewählt.

Zuvor hatte Blümmert über die Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtet. Ein Begegnungsfest in Ginnick hatte die Besucher gelockt. In einem schönen Ambiente wurden auch Kontakte zu Flüchtlingsfamilien geknüpft. Eine weitere wichtige Aktion sei die Verlegung von Stolpersteinen in Müddersheim gewesen, der auch ein in Kanada lebender Familienangehöriger beiwohnte.

Die Kulturtage im kommenden Jahr werden vom 29. Juni bis 7. Juli stattfinden.