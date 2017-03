Langerwehe.

Die Langerweher Kulturhalle soll voraussichtlich noch in diesem Jahr abgerissen werden. In der Halle finden jedes Jahr rund 70 Veranstaltungen statt, im Gegenzug verursacht die Halle Kosten von 207.000 Euro im Jahr. „Die Kulturhalle“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzende Astrid Natus-Can, „ist so für Langerwehe nicht mehr tragbar. Sie ist zu teuer und kann auch nicht mehr saniert werden.“