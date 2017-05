Krumbach reist mit besten Chancen zum Nürburgring

Düren. Auch aus der Region werden wieder Fahrer an diesem Wochenende das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring in Angriff nehmen.

Dabei hat Jochen Krumbach aus Langerwehe die besten Chancen auf eine vordere Platzierung. Der Nordschleifen-Routinier startet mit einem Ferrari 488 GT3 im Wochenspiegel-Team-Monschau mit der Startnummer 22. Bernd Küpper aus Düren wertet mit einem BMW M3 CSL das Motorsportspektakel in der „Grünen Hölle“ auf.

Und Michael Hess aus Kreuzau-Bogheim startet auf einem Porsche Cayman beim 24-Stunden-Rennen. Die Rennfahrer aus Düren sind alle Kenner der Nürburgring-Nordschleife und haben schon viele 24-Stunden-Rennen absolviert.

Mehr als 150 Nennungen sind beim ADAC Nordrhein für dieses Rennen eingegangen, mehr als 30 Fahrzeuge treten alleine in den Top-Klassen an. Und die Starterliste ist das „Who is who“ der Langstrecken-, GT- und Tourenwagen-Asse. Audi, Bentley, BMW, Mercedes-AMG und Porsche senden ihre Werkspiloten zum Rennen des Jahres – unter ihnen zahlreiche DTM-Stars, 24-Stunden-Sieger und Sportwagen-Spezialisten.

Auch Kundenteams dieser Marken sowie Renault-, Ferrari-und Prototypen-Teams gehen an den Start. Sie werden an diesem Himmelfahrts-Wochenende bei der Kombination aus Nordschleife und Grand-Prix-Kurs des Nürburgrings vor den rund 200.000 erwarteten Zuschauern antreten.