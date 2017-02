Kreuzauer Rat beschließt vier verkaufsoffene Sonntage Von: asw

Letzte Aktualisierung: 22. Februar 2017, 16:51 Uhr

Kreuzau. Yvonne Balen, Mitglied der SPD-Fraktion Kreuzau, wurde am Dienstagabend während der ersten Ratssitzung in diesem Jahr im Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde in den Kreuzauer Rat eingeführt.