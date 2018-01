Kreis Düren - Kreis-Düren-Tage: Einen Tag lang Münster sehen und erleben

Kreis Düren. Münster ist das Ziel der Kreis-Düren-Tage 2018. Zum nunmehr 15. Mal lädt Schirmherr Landrat Wolfgang Spelthahn die Bürger zu einem Tagesausflug mit einem Sonderzug der Rurtalbahn zu einem attraktiven Ziel ein.

So geht die Reise am Freitag und Samstag, 27. und 28. April, in die rund 300.000 Einwohner zählende Stadt, die aus einer Klostergründung im Jahr 793 entstanden ist.

Wie in den Vorjahren werden die Tickets – insgesamt sind es je 1000 pro Ausflugstag – öffentlich verlost. „Einmal mehr haben wir ein attraktives Ausflugsziel gefunden, das man allein vielleicht gar nicht ansteuern würde. Wir können uns auf einen schönen Tag mit vielen neuen Eindrücken freuen“, betont Landrat Wolfgang Spelthahn. Für die Fahrten des Sonderzuges zwischen Düren und Münster werden jeweils gut zweieinhalb Stunden eingeplant.

Wie Düren und Jülich ist auch Münster im Zweiten Weltkrieg sehr stark zerstört worden. Anders als die beiden Städte an der Rur wurde Münsters Altstadt aber wieder im alten Stil aufgebaut. Dank des Münsteraner Tatort-Duos Thiel und Börne sowie TV-Detektiv Wilsberg haben viele Menschen Bilder von der fahrradfreundlichen Universitätsstadt vor Augen.

Die Bewerbung um die 2000 Tickets ist bis Donnerstag, 22. Februar, entweder per Postkarte (Datum des Poststempels) oder via Internet möglich. Zunächst gilt es, sich für einen der beiden Ausflugstage zu entscheiden. Ist das geschehen, stehe vier Programmpunkte zur Auswahl.

Einstündige Stadtführung

Angeboten werden eine etwa einstündige Stadtführung, eine etwa gleichlange Busrundfahrt durch Münster oder die Besichtigung des Freilichtmuseums Mühlenhof am Aasee. Nach einem etwa 15-minütigen Fußweg gelangen die Teilnehmer vom Bahnhof zum See. Per Schiff geht es dann zu dem nahegelegenen, rund fünf Hektar großen Gelände, das auf ganz eigene Weise etwas von der Kultur und Geschichte des Münsterlandes bewahrt und vermittelt. Dort erwarten die Besucher an die 30 große und kleine Bauwerke aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Überwiegend handelt es sich um Originalbauten, die von ihren ursprünglichen Standorten ins Freilichtmuseum umgesetzt wurden. Die vierte Wahlmöglichkeit ist die freie Tagesgestaltung.

Pro Einsender können insgesamt höchstens vier Tickets gewünscht werden. Pro Ticket kann dann eines der vier Angebote ausgewählt werden. Der nebenstehende Coupon wird hierzu ausgeschnitten, ausgefüllt und auf eine Postkarte geklebt. Sie ist zu adressieren an die Kreisverwaltung Düren, Bismarckstraße 16, 52351 Düren, Stabsstelle 02. Gleiche Gewinnchancen haben Internetnutzer. Sie können sich unter www.kreis-dueren.de um Karten bewerben. Die öffentliche Verlosung der Karten findet am Montag, 26. Februar 2018, ab 17 Uhr im Kreishaus Düren, Haus A, Raum 130 statt. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Für jedes Ticket ist bei der Abholung im Kreishaus eine Schutzgebühr von fünf Euro zu entrichten. Darin enthalten ist außer dem Programm in Münster die Fahrt mit dem Sonderzug vom Hauptbahnhof Düren nach Münster und zurück. Darüber hinaus erlauben die Karten am Reisetag die kostenfreie Nutzung der Rurtalbahn als Zubringer zum Bahnhof Düren sowie später zur Heimfahrt.