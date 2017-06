Kraftvolle Stimmen füllen den Kirchenraum

Düren.

Unter den Leitungen von Bogdan Plish und Hans-Josef Loevenich ertönten die Stimmen der Sängerinnen und Sänger aus Kiew und Düren in der Kirche St. Anna. Das 1997 gegründete Chorensemble „AnnaBells“ trat traditionell in rot und schwarz gekleidet in den Altarraum des Gotteshauses.