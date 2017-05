Kostenlose Leseausweise für jeden Erstklässler

Düren. Die Stadtbücherei Düren und der Förderverein für die Stadtbücherei Düren haben auch in diesem Jahr wieder für jeden Erstklässler an den städtischen Grundschulen einen Gutschein für einen Jahresausweis der Stadtbücherei verteilt.

Wer also einen kostenlosen Leserausweis möchte, kommt mit dem Gutschein zu den Öffnungszeiten in die Stadtbücherei in Düren, Rudolf-Schock-Platz 3.

Wichtig ist, dass der begleitende Elternteil einen Personalausweis, Aufenthaltstitel oder ein anderes amtliches Dokument für den Adressennachweis mitbringt. Die Aktion läuft noch bis Freitag, 30. Juni.

Die Bücherei ist montags von 12.30 Uhr bis 19 Uhr, dienstags von 12.30 Uhr bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 19 Uhr, freitags von 12. 30 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Mittwochs bleibt die Bibliothek geschlossen.