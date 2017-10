Ein Cembaloabend am Montag, 13. November

Die Reihe „TonSpuren“ ist ein Projekt des Kunstfördervereins Kreis Düren.

Das nächste Konzert in dieser Reihe „Von Sweelinck bis Bach - Cembaloabend mit Léon Berben“ findet am Montag, 13. November, ab 19.30 Uhr statt. Tickets gibt es an der Abendkasse. Kartenreservierungen per E-Mail an tonspuren@darja-grossheide.de.