Düren - Konzert von Vanessa Mai in Düren: Polizei fasst Bombendroher sofort

Düren.

Ein Mann hat am Freitag im Vorfeld eines Konzerts der Sängerin Vanessa Mai in der Arena Kreis Düren Bombendrohungen formuliert. Für die Besucher bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr, wie die Polizei betonte. Die Beamten fassten den mutmaßlichen Anrufer, einen 69-Jährigen, noch am selben Tag.