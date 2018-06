Niederzier.

Es ist eine echte Premiere: Erstmals gibt die Kölner Kultband „Höhner“ am Samstag, 9. Juni, ein Konzert in Niederzier. Und das auch noch „Open-Air“ in der stimmungsvollen Atmosphäre des Rathaus-Innenhofes, der sich in der Vergangenheit bereits bei Sommerkonzerten der Musikschule und beim Public Viewing anlässlich der Fußball-EM als idealer Veranstaltungsort erwiesen hat.