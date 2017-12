Interview mit William Wahl von der Kölner A-cappella-Band „Basta“

3 x 2 Eintrittskarten für das Konzert mit „Basta“ zu gewinnen

Die Kölner Band „Basta“ tritt am Donnerstag, 14. Dezember, im Rahmen der „SWD.Kommedy“-Abende im Haus der Stadt in Düren auf. Das Konzertprogramm trägt den Titel „Freizeichen“. Die Band mit William Wahl, Arndt Schmöle, Werner Adelmann, René Overmann und Newcomer Hannes Herrmann präsentiert ihre neuen Songs vom Album „Freizeichen“.

Die Musiker nehmen die wichtigsten Themen der Menschheit unter die Lupe. Von „Laktose tolerant” bis „Anna lässt sich scheiden” – schon die Namen der neuen Lieder versprechen viel Humor und Wortwitz. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Eintrittskarten für das Konzert gibt es für 16, 18 und 20 Euro direkt im „Komm“-Zentrum in Düren, August-Klotz-Straße 21, Telefon 02421/ 189204, oder im iPunkt in Düren, Markt 6, Telefon 02421/ 252525. Außerdem gibt es die Tickets in den Mediastores des Zeitungsverlages Aachen, in Düren bei der Agentur Schiffer, Kaiserplatz 12-14.

Unsere Zeitung und das „Komm“-Zentrum verlosen 3 x 2 Karten für das Konzert mit „Basta“ im Haus der Stadt. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, kann dies unter Telefon 01379/ 88491135 oder per SMS an die Kurzwahl 1111 (Legion, 0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz – ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz – bzw. 0,50 Euro/SMS) tun. Notieren Sie bitte das Kennwort „AZAN Basta“ und hinterlassen Sie unbedingt Namen und Anschrift. Teilnahmeschluss ist Sonntag, 8. Dezember.