Ab Montag Vollsperrung: Die Stadt ist sauer über die Baustelle Die Stadt ist alles andere als begeistert über den kurzen Vorlauf. Aber am Mittwoch beginnt der Landesbetrieb Straßenbau mit der Sanierung einer Stützwand an der Zweifaller Straße (L 238) in Höhe des Werkes Leoni Kerpen.