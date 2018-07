Kreis Düren - Kitas zwischen Bürokratie und Baurecht

Kreis Düren.

Düren Drohen die traditionellen Übernachtungsfeste in Kindertagesstätten für die Jungen und Mädchen, die nach den Sommerferien in die Grundschule kommen, künftig an der Bürokratie zu scheitern? Die Landesregierung Nordrhein Westfalens hält sie jedenfalls für genehmigungspflichtig.