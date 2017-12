Namiah Bauer aus Drove berät Frauen auf dem Weg zu ihrem Wunschkind

Die erste Lesung findet am Samstag in Drove statt

Namiah Bauer liest am Samstag, 9. Dezember, 17 Uhr, zum ersten Mal aus ihrem Buch „Freudensprung – Wie das Wunschkind leichter zu dir kommt“. Die Lesung findet im Rahmen des Adventstreffs statt, den die Nutztierarche, Am Heiligenpütz 1 in Kreuzau-Drove, für Familien veranstaltet.

Die Veranstaltung soll der Auftakt für eine Lesetour sein, die Nemiah Bauer im kommenden Jahr durchführen möchte. Einrichtungen oder Gruppen, die sie einladen möchten, sind herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen über die Internetseite der Autorin unter www.namiahbauer.de.