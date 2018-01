Düren - Kinderprinzessin Vivian Leymann will am liebsten noch eine Session dranhängen

Düren. Vivian Leymann hat einen Plan, einen richtig guten Plan. Die zehnjährige Schülerin der Martin-Luther-Schule wird ab sofort jedes Jahr die Haarfarbe wechseln und ihren Vornamen. Der Grund ist schnell erklärt: Die Viertklässlerin ist amtierende Kinderprinzessin in Düren.

Rund 1800 Teilnehmer beim Kinderzug Um 14 Uhr setzt sich am Sonntag, 28. Januar, der 12. Kinderzug an der Arnoldsweiler Straße in Bewegung. Der Zugweg: Hans-Brückmann-Straße, Bismarckstraße, Schützenstraße, Kölnstraße, Markt, Oberstraße, Ahrweilerplatz, Wilhelmstraße, Kaiserplatz, Zehnthofstraße. Die Weierstraße und die Victor-Gollancz-Straße werden ausgelassen, weil dort in den Vorjahren kaum Publikum stand. 1800 Teilnehmer haben sich angemeldet, darunter 20 Musikkapellen, neun KGs und fünf Kitas. Erstmals werden die Gruppen auf dem Kaiserplatz vorgestellt.

Und weil ihr das so viel Spaß macht, möchte sie unbedingt noch die ein oder andere Karnevalszeit als Prinzessin dranhängen. „Wenn die Leute mich nicht wiedererkennen, weil ich anders aussehe und anders heiße, müsste das doch eigentlich klappen.“

Vivian lebt mit ihren Eltern Sissi (45) und Dirk (47) Leymann in Gürzenich. Und dass in dem Haus an der Hubertusstraße die Dürener Kinderprinzessin wohnt, ist auch nicht zu übersehen. Nein, das Haus ist nicht mit Luftschlangen oder Luftballons geschmückt, vielmehr hängt an der Hauswand ein 2,70 mal 1,50 Meter großes Bild, das Vivian in ihrem Prinzessinnenkleid zeigt.

Die kleine Narrenherrscherin ist schon seit sieben Jahren im Karneval aktiv. Seitdem sie drei Jahre alt ist, ist Vivian Mariechen bei der Karnevalsgesellschaft „Südinsulaner“. Sie liebt es, sich zu verkleiden. Schon zweimal ist sie mit ihren Klassenkameraden beim Dürener Kinderkarnevalszug dabei gewesen. „Als meine Freundin vor zwei Jahren Kinderprinzessin in Düren war, habe ich gesehen, wie viel Spaß ihr das gemacht hat. Und da wollte ich selbst einmal Kinderprinzessin werden.“ Ihre Eltern musste Vivian nicht lange überzeugen. Immerhin ist ihre Mutter auch eine Vollblut-Karnevalistin, die genau wie ihre Tochter mit drei Jahren angefangen hat, als Mariechen zu tanzen.

Als Kinderprinzessin hat Vivian rund 50 Auftritte in der Session. Sie steht bei Kindersitzungen auf der Bühne, besucht aber auch Seniorenheime. „In der Kinderklinik des Birkesdorfer Krankenhauses bin ich auch schon aufgetreten.“ Bei allen Auftritten singt Vivian ihr Lied, eine umgedichtete Version vom Brings-Hit „Jeck Yeah!“ und verrät den Jecken ihr Motto: „Singen, Tanzen, Lachen – Kindern eine Freude machen“. „Anfangs war ich schon ein bisschen nervös“, verrät Vivian. „Aber mittlerweile bin ich kaum noch aufgeregt.“ Begleitet wird sie dabei von ihren Eltern, ihrem Fahrer Thomas Ruland und von Kim Ruland, die sich darum kümmert, dass Vivian immer perfekt frisiert und geschminkt ist. „Wenn es schnell gehen muss, bekomme ich einen Dutt“, erzählt Vivian. „Aber besser gefällt es mir, wenn ich Locken bekomme und die Haare offen tragen kann.“ Immer sind auch Vertreter der KG „Südinsulaner“ bei Vivians Auftritten mit von der Partie und eine Abordnung der KG „Holzpoeze Jonge“. Deren Präsident, Ralf Haas, erklärt: „Es hat in Düren schon fast 50 Jahre Tradition, dass die ‚Holzpoeze‘ die Kinderprinzen in Düren begleiten. Und diese Aufgabe macht sehr viel Spaß.“

Zehn Auftritte an einem Tag

Der anstrengendste Tag in der gesamten Session wird für Vivian vermutlich Weiberfastnacht werden. Da hat sie insgesamt zehn Auftritte. Und der Tag beginnt morgens um 7 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. „Das wird hart“, sagt Vivian und muss lachen. „Ich bin eine echte Langschläferin. Manchmal schlafe ich am Wochenende sogar bis mittags. Das geht als Karnevalsprinzessin natürlich nicht.“

Vivian ist sich sicher, dass sie sehr traurig sein wird, wenn die Session zu Ende ist, aber daran möchte die Schülerin jetzt noch gar nicht denken. „Jetzt freue ich mich erst einmal auf den Kinderkarnevalszug“, sagt sie. „Und auch auf den großen Karnevalszug am Orchideensonntag.“ Auf eine Sache, die sie nach Karneval endlich wieder machen kann, freut Vivian sich aber doch: „Ich fahre sehr gerne Schlittschuh“, sagt sie. „Und das durfte ich jetzt eben nicht, weil ich mich hätte verletzen können. Das war aber gar nicht schlimm, es war einfach super, Kinderprinzessin zu sein.“