Dueren - Kinder freuen sich über neue Rutsch- und Klettermöglichkeit

Dueren.

Kinder und Eltern gleichermaßen klatschten freudig Beifall, als Bürgermeister Georg Gelhausen (CDU) ein großes Spielgerät im Naherholungsgebiet „Steinweg“ in Merzenich seiner Bestimmung übergab. Sofort nahmen die Kinder, die in großer Zahl mit ihren Eltern erschienen waren, die Rutsch- und Klettermöglichkeiten in Beschlag.