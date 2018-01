Arnoldsweiler.

Im Frühjahr 1930 gründete man im Dürener Ortsteil Arnoldsweiler die KG „Bedroevde Jecke“. Acht mal elf Jahre später veranstaltete der Verein vor seiner Sitzung em Dörp am 20. Januar eine Jubiläumsfeier in der Weinberghalle in Merzenich.