Huchem-Stammeln.

Die Staffeleinteilung des Fußballverbandes Mittelrhein (FVM) macht Philipp Sattler sauer und enttäuscht ihn zugleich. Der Erfolgscoach hat SW Huchem-Stammeln am letzten Spieltag in die Bezirksliga geführt, sich auf gleich acht Derbys mit Dürener Rivalen in der Staffel 3 gefreut – doch daraus wird nichts, der Neuling muss in Staffel 4 ran.