Kein Licht, keine Versicherung, aber Drogen am Steuer

Düren. Mit einem Auto ohne Versicherungsschutz, dafür aber mit Betäubungsmitteln im Blut wurde am Montagabend ein 35-Jähriger aus Nörvenich angetroffen. Gegen die polizeilichen Maßnahmen widersetzte er sich und erhielt eine entsprechende Anzeige.

Zwei Polizeibeamte fuhren mit ihrem Streifenwagen gegen 22.45 Uhr auf der Eisenbahnstraße in Richtung Innenstadt, als ihnen ein Auto entgegen kam, an dem das Licht nicht richtig funktionierte. Die Polizisten wendeten und fuhren dem Wagen mit Bergheimer Kennzeichen hinterher.

Doch ihre Anhaltezeichen wurden vom Fahrer zunächst nicht beachtet. Erst in der Fröbelstraße hielt das Auto an, an dessen Steuer ein 35 Jahre alter Mann aus Nörvenich saß. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der defekte Scheinwerfer das kleinste Problem darstellte: Der Nörvenicher stand nachweislich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, der Versicherungsschutz des Wagens war abgelaufen.

Die Beamten erklärten dem Mann, dass seine Weiterfahrt aus eben jenen Gründen beendet sei und er mit zur Polizeiwache kommen müsse, da ihm wegen der konsumierten Drogen eine Blutprobe entnommen werden müsse. Der 35-Jährige weigerte sich, und dies nicht nur auf verbale Art. Ihm mussten Handfesseln angelegt werden, damit ein Transport zur Wache überhaupt möglich wurde.

In der gefertigten Strafanzeige wurden ihm Widerstand gegen Polizeibeamte, eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss vorgeworfen.