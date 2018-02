Kann der TTC Jülich auch bei den Mainzern punkten? Letzte Aktualisierung: 8. Februar 2018, 11:06 Uhr

Jülich. Am Samstag (18.30 Uhr) tritt Tischtennis-Zweitligist TTC Indeland Jülich beim FSV Mainz zum Meisterschaftsspiel an. Der Tischtennis kennt also kein närrisches Treiben.„Wir haben sogar das Heimrecht getauscht, sonst hätten wir am Sonntag spielen müssen“, erklärt TTC-Präsident Michael Küven.