Lars Vogt: Solist, Dirigent und Hochschullehrer

Lars Vogt ist am 8. September 1970 in Düren geboren. Mit sechs Jahren hat er bei Ruth Weiß an der Musikschule Düren angefangen, Klavier zu spielen. Parallel hat er bei Düren 99 Fußball gespielt.

Vogt zählt zu den erfolgreichsten Pianisten weltweit und gibt um die 90 Konzerte im Jahr. Seit der Saison 2015/16 ist er der künstlerische Leiter der „Royal Northern Sinfonia“ in Newcastle in England. Außerdem hat er eine Professur an der Musikhochschule Hannover inne. Er hat das Projekt „Rhapsody in School“ gegründet, um junge Leute an klassische Musik zu führen. Lars Vogt ist verheiratet und Vater zweier Töchter.