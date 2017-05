Düren.

Wo findet man eigentlich den Weg zum Weg? Und wo sind die Leute hin, wenn sie mal weg sind? Auf diese Fragen sucht Lioba Albus in ihrem Programm „Das Weg ist mein Ziel“ eine Antwort. Die Kabarettistin trat am Dienstagabend im „Komm“-Kulturzentrum an der August-Klotz-Straße auf.