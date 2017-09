Vossenack.

„Die Landstraße schimmerte wie eine nasse Blindschleiche, als Kommissar Heinz Engelmann in seinem rosaroten Fiat Panda darüber krachte.“ Die Bilder, die der Kabarettist, Sänger und Autor Sascha Gutzeit mit seinen Worten malt, sind einprägsam und witzig. Mit seinem Bühnenprogramm „Mord, bis der Arzt kommt“ gastierte er am Samstagabend im Kloster-Kultur-Keller in Vossenack.