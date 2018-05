Düren - Junger Mann schläft mit mehr als drei Promille nach Alkoholfahrt ein

Düren.

Eine Alkoholfahrt eines jungen Mannes hat glücklicherweise keine schlimmeren Folgen. Mit knapp 3,2 Promille war der 24-Jährige aus Düren am Mittwochabend in Schlangenlinien auf der Mariaweilerstraße in Richtung Mariaweiler unterwegs und änderte immer wieder das Tempo. Diese ungewöhnliche Fahrweise fiel einem Paar aus Düren auf, das hinter dem Betrunkenen unterwegs war.