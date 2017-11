Düren.

„Wenn alle Theaterstücke so wären wie dieses, würde ich nicht mehr ins Kino gehen“ sagt Annika Leisten, Mitglied im Jugendclub „Ernas Erben“. Sie ist begeistert von dem Schauspiel „Das kalte Herz“, das am Dienstagabend in einer Inszenierung des Rheinischen Landestheater Neuss im Haus der Stadt zu sehen war.