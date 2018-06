Düren.

Mit gleich zwei Konzerten stellte die Musikschule am Wochenende unter Beweis, dass man sich um den musikalischen Nachwuchs der Stadt keine Sorgen machen muss. Unter dem Titel „Junge Talente“ waren am Samstag „Jugend Musiziert“-Preisträger, angehende Musikstudenten und fortgeschrittene Schüler aller Fachbereiche in der Aula des Burgau-Gymnasiums zu hören.