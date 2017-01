Jugendlicher erscheint betrunken zum Unterricht

Düren.

Ein 16-jähriger Schüler aus Düren ist am Mittwoch gegen 12 Uhr betrunken zum Unterricht seiner Schule an der Girbeslrather Straße in Düren erschienen. Weil die Lehrer es nicht schafften, dass der unkooperative Jugendliche den Unterricht und letztlich das Gebäude verließ, riefen sie die Polizei.