Jugendliche versuchen in Tankstelle einzubrechen

Düren.

Zwei junge Männer im Alter von 14 und 18 Jahren haben in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, in eine Tankstelle in Gürzenich einzubrechen. Dabei hat sich die Alarmanlage ausgelöst, sodass eine Polizeistreife, die in der Nähe unterwegs war, aufmerksam wurde.